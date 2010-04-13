JB23 3インチプロコンプ F:es3000 R:es9000 レア品です。

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PRO COMP ES9000 のパーツレビュー | ジムニー(ニョーピン) | みんカラ PRO COMP ES9000 のパーツレビュー | ジムニー(ニョーピン) | みんカラ



☆プロコンプES9000リアショック3インチアップ用☆使用500キロ！程度良 ... ☆プロコンプES9000リアショック3インチアップ用☆使用500キロ！程度良 ...



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JB23プロコンプF:ES3000品番32051X最大長516mm最小長320mmツインチューブ低圧オイルショック押しても自動的に戻らないタイプ▪️フロントはしなやかに衝撃吸収するタイプR:ES9000品番92050X最大長525mm最小長327mmツインチューブ高圧ガスショック押すと自動的に戻るタイプ▪️リヤは足伸びを素早くする為高圧ガスショックにしました。後期型純正もフロントはオイルショック、リヤはガスショック同じ使用です。抜け、オイル漏れ等はありません。◾️セット売りのみ販売です。単体販売はおこないません。他のサイトでも販売しており早期終了する場合がございますのでご検討早めにお願いいたします。2〜3インチ以上に合います。すり替え防止の為、返品は受け付けておりませんのでご確認お願い申し上げます。プロフィールを確認いただき納得いただき購入をお願い申し上げます。用品の種類···ショックアブソーバー対応車種メーカー···スズキ