cbr400f パーツ　テールカウル　ステー

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商品詳細
リアステー。非常に希少品の出品です。少し変形が見られますが、うまく手の力とペンチで曲げれば使用出来ると思います。写メの物になります。現物優先。簡易包装です。
http://narcologia.ru/goods/mobilehome483743.html
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