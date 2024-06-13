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cbr400f パーツ　テールカウル　ステー
商品番号 U30155618571
商品名

cbr400f パーツ　テールカウル　ステー
ブランド名 Usmall
特別価格 税込 3,289 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リアステー。非常に希少品の出品です。少し変形が見られますが、うまく手の力とペンチで曲げれば使用出来ると思います。写メの物になります。現物優先。簡易包装です。
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