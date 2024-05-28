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商品詳細
Vストローム250(2BK-DS11A)POWERBOXパイプ.半年使用して1,000㌔程走行しております。商品の状態は「やや傷や汚れあり」となってますが、ステンレス特有の飴色に焼けがある他は凹み等もなく良品だと思います。.但し、良品とはいえ中古品である事をご理解下さい。.商品は写真に写ってるものが全てで、取説、保証書等はありません。.取付けには別途ガスケットが必要になります。.2023年モデル（DS12）には排気センサーの取付け位置が違うなど、対応していませんのでご注意下さい。.用品の種類···エキゾーストマニホールド対応車種メーカー···スズキ
http://narcologia.ru/goods/sepulchral464432.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper72409.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation267624.html
【Vストローム250】SP忠男POWERBOXパイプ 【DS11A】
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