SWIFTヘルパースプリング　おまけ付き

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商品詳細
SWIFTのヘルパースプリングです。ID65H725kになります。おまけでスラストベアリングも付けます。使う機会がなくなった為出品します。使用年数、距離は不明です。その他画像で判断してください。#スラストベアリング#ヘルパースプリング#直巻きスプリング#直巻きバネ#swift#326Power#アイバッハ#車高調用品の種類···車高調整サスペンションタイプ···車高調整式対応車種メーカー···汎用、トヨタ、日産、ホンダ、スバル、スズキ、三菱、マツダ、ダイハツ、BMW、メルセデス・ベンツ、レクサス、アウディ、フォルクスワーゲン、フォード、シボレー、ボルボ、ミニ、ポルシェ、プジョー、その他
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