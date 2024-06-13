ホンダ　フォルツァMF08スロットルボディ

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品番16400-KSV-J42フォルツァZ前期用のスロットルボディです。修理しようと思い部品をとりましたが他にも色々ダメなとこがみつかり諦めて廃車にしました。なので新品未使用で箱から出したけど袋もあけていません。誰か使ってあげて下さい。よろしくお願いします。