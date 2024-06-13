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ホンダ　フォルツァMF08スロットルボディ
商品番号 M72628283438
商品名

ホンダ　フォルツァMF08スロットルボディ
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 16,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品番16400-KSV-J42フォルツァZ前期用のスロットルボディです。修理しようと思い部品をとりましたが他にも色々ダメなとこがみつかり諦めて廃車にしました。なので新品未使用で箱から出したけど袋もあけていません。誰か使ってあげて下さい。よろしくお願いします。
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