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cbr250rr mc22 純正マフラー
商品番号 J85694774431
商品名

cbr250rr mc22 純正マフラー
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

cbr250rrmc22の純正マフラーになります。エキパイの銀色になっている部分はアルミグリスが付着したものになります。ネジは付属しません。発送の際はプチプチで梱包させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis40644.html
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