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新品 ブルガリ プールオム オードトワレ EDT 香水　100ml
商品番号 N54224212065
商品名

新品 ブルガリ プールオム オードトワレ EDT 香水　100ml
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 2,701 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品状態：新品未使用購入時期　2023年7月内容量:100ml24時間以内発送。ウッディ、フローラル、ムスクをベースとした爽やかで心地よいオードトワレ。formen人気のブルガリプールオム　オーデトワレ。ブルガリの香水としてはダントツの人気を誇ります。男性用ですが、女性にも愛用者多数。ダージリンティーの香りが心地よい存在感を演出。爽やかでフルーティーなダージリンティーがトップに香る、ピュアで深い安らぎを与えるシアームスクが印象的。すり替え防止の為、返品、キャンセルはうけつけておりません。海外からの並行輸入品となりますので,ご理解とごお願い致します。細かいことまで気にされる方はお控えくださいませ。
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