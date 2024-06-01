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WoodwickキャンドルSサイズ　リネン　3個セット
商品番号 M97448379401
商品名

WoodwickキャンドルSサイズ　リネン　3個セット
ブランド名 ヤンキーキャンドル
特別価格 税込 3,036 円
在庫状況 あり

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商品詳細

焚き火の様なパチパチ音をお手軽に楽しめる、バスタイムや旅のお供にもおすすめなスモールサイズのウッドウィック。燃焼時間約20〜30時間内容量　85g/3oz香り●リネン　穏やかな夏のそよ風で乾いた清潔な洗濯物の心安らぐ香り。アメリカでもすぐ売り切れ！大人気の香りです！アメリカの公式サイトで購入したため箱はついてないです。ご了承ください。ちょっとしたプレゼントなどにも最適です。※新品、未使用の正規品ですが、海外商品ですので多少の傷やスレ、シールのズレや汚れなどがございます。使用状態には問題ございませんのでご安心下さい。ご理解いただける方のみご購入よろしくお願い致します。#Woodwick#yankeecandle#キャンドル#ウッドウィック#キャンドル#リラクゼーション#焚き火キャンドル
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