コルゲートプロシリーズ

先月ハワイでお土産用に購入しましたが不要になったため出品します。撮影のため開けましたが本品は新品未使用です。箱が少し崩れましたが本品には問題ありませんのでご了承下さい。2個セットです。



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コルゲート オプティック ホワイト プロシリーズ 3.0オンス（85g）



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