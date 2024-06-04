サンベール 大麦若葉青汁＋ジンジャーエキス 90包入り×２箱＋おまけ ...

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます♪サンベール大麦若葉＋ジンジャーエキス新品未開封90包×２箱とバラ12本おまけ付き・栄養豊富な成長期の幼葉を、独自製法により新鮮なまま粉末化した国産大麦若葉末を使用。・葉緑素をはじめ食物繊維が豊富です。・各種ビタミン類やミネラル類をバランス良く含んでいます。・栽培期間中農薬不使用賞味期限2025.01と2025.02ゆうパック80サイズにて発送いたします。#サンベール#乳酸菌#エンテロコッカス#フェカリス菌#サンベールムコ多糖健康食品種類···栄養調整食品サプリメント種類···その他サプリメント形状···粉末サプリメント形状...粉末健康食品種類...栄養・健康ドリンクサプリメント種類...食物繊維
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