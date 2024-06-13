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アルソア ジオリナ 酵素 4本
商品番号 M84118296222
商品名

アルソア ジオリナ 酵素 4本
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 13,340 円
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商品詳細

ジオリナ酵素500ml¥10,800(税込)×4本酵素賞味期限2024.07(写真あり)野菜黒糖発酵液に、白鶴霊芝（はっかくれいし）や明日葉の生葉ペースト、海藻、野草、オタネニンジンなどのエキス、キャベツ発酵エキス、霊芝をプラスしました。ビタミンやミネラルが不足しがちな現代の食生活をサポートします。キャベツ発酵エキスキャベツを丸ごと乳酸菌で発酵させたもので、ビタミンUを豊富に含み、消化・吸収をサポートしてくれます。即購入OKです。認証コードは削除させていただきます。神経質な方はご遠慮ください。値引きはできません。#アルソアジオリナ酵素#アルソア健康食品種類···栄養・健康ドリンクサプリメント形状...ドリンク剤健康食品種類...栄養・健康ドリンク
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