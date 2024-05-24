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ブルガリ BLV II オードパルファム 50ml
商品番号 D90119213322
商品名

ブルガリ BLV II オードパルファム 50ml
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 2,184 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほぼ未使用で、試しに香りを確認したものになります。自宅保管になり、箱の傷みがあり経年によるキャップの変色があります。#ブルガリBLVIIオードパルファム50ml#BVLGARI容量···50ml箱サイズ…13.5×10×5.5よろしくお願いします。
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