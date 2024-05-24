CHANEL ミラー ミロワール キャヴァリエ スゥル 131 限定色

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商品詳細
CHANELMIROIRDOUBLEFACETTESシャネル ミロワールドゥーブルファセットコンパクトダブルミラーカラー:131CAVALIERSEUL（キャヴァリエスゥル）セージグリーン羽田空港の免税店で購入いたしました。傷がないか確認するため、手袋をして開封いたしました。（写真をご確認ください。）丁寧に梱包して発送させていただきます。よろしくお願いします。
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