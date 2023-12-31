TCN ストロングマヌカハニー　MGO1100＋　未開封

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ご覧頂きありがとうございます。撮影のため、箱を開けたのみで新品未開封です。定価40000円くらいだったと記憶しております。賞味期限2023.12.31※こちらの商品、少し出品を迷ったところもありますので申し訳ございませんがお値下げはご了承くださいますようお願い申し上げます。あくまでも自宅保管品になります。ご理解頂いた上で完璧を求める方や神経質な方はご遠慮頂きますようお願い申し上げます。※個人事情により，8月24〜27日のご購入された場合28日以降の発送となります。サプリメント形状···ペースト