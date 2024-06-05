HYDE 京風ちりめん巾着 HEIANJINGU 平安神宮 20th グッズ

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20thORCHESTRACONCERT2021HYDEHEIANJINGUオフィシャルグッズ京風ちりめん巾着2021年の「20thORCHESTRACONCERT2021HYDEHEIANJINGU」でのライブグッズになります。現地で購入・予備として保管していたところ、使用用途がなくなった為この度出品致します。完全未開封の新品となります。購入時での透明袋も剥がしていないので、初期不良等の確認は出来ておりません。サイズ：W36×H29×D18cm上記の程、どうぞよろしくお願い致します。#HYDE#平安神宮#ライブグッズミュージシャン種別...ソロ