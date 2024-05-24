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七五三　豪華お着物　7歳　女の子　しぼり調　レトロ　七五三着物 絞り調　古典柄
商品番号 E20462485177
商品名

七五三　豪華お着物　7歳　女の子　しぼり調　レトロ　七五三着物 絞り調　古典柄
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,677 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絞り調の総柄でレトロな風合いが大変豪華なお着物になります。朱色、黒色、金色がお祝いに相応しい気品漂う華やかさとなっております。シミが中に2箇所ありますので、画像にてご確認をお願い致します。表側には目立った、シミや汚れはありませんが、素人検品、自宅保管にご理解の上、ご購入をお願い致します。素材については詳しくは分かりかねますm(__)m着物のみになります。性別···女の子用●ペット喫煙者無し●24時間以内発送可能#祝着#和服カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/rouge102610.html
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