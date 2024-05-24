インスタで話題のジュエル積み木 35ピース

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商品詳細
新作入荷?★*゜インスタでも話題の木製のレインボージュエリーブロック♪(ドミノ型)透明ジュエルブロック♪(スクエア型)クリアキューブ♪いろいろセットです(^^)スクエア型は5cm×5cm×2.5cm(厚さ)宝石のような積み木で、光が差し込むとキラキラとキレイです(^^)子どもも大人も魅了されます。中を覗き込むと、カラフルでいつもと違う風景を感じることができますよ♪積み木としての遊びの他に、色彩、影、木の温もり、匂いなど、たくさんの感覚を使って遊べます☆ドミノ型の宝石積み木、アクリルキューブなど、いろいろ出品中です♪一緒に使うと遊びの幅が広がります(^^)クリスマスプレゼント誕生日プレゼント 積み木 バウスピールバウシュピール出産祝い シュタイナー 知育ボーネルンド モンテッソーリ 木のおもちゃ パズル ドイツ おもちゃ 積み木 ブロック インテリア 飾り 北欧マグビルド子ども透明なキューブおもちゃ照明と影光と影遊びBauspielLucentCubes透明レインボージュエル天然木ブロック,教育ギフトクリスマス，プレゼント知育，影遊び,透明積み木
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