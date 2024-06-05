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バーバリー　幼児トレンチコート　100cm
商品番号 N23671026294
商品名

バーバリー　幼児トレンチコート　100cm
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 5,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バーバリーのトレンチコートです。一回外出で着ただけなので、新品に近い状態です。3歳用の100cmの表示ですが、この年齢よりはもっと長く着ていただけると思います。実際に一度着た時に、すでにうちの子はサイズオーバーしていて身長110cmくらいありましたが、問題ありませんでした。
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