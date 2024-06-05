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- 防音マット、電子ドラム用マット160cmx200cm
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商品詳細
電子ドラム用防音マットになりますサイズは160cmx200cmになります。ドラムマットになっていますが、ゲームなどの防音用としても使用できます。ノーブランドになりますが、商品は間違いありません。表面はナイロン素材で裏面はウレタンフォームになっていますので床に置いた時、吸着しますのでずれたりしません。表面はループになってますので、キックペタルなどはベルクロ効果ですべりません。配送料については、北海道、沖縄、離島は割り増しになります
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