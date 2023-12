NPB プロ野球 試合球 公式球 ボール ミズノ 青袋 未開封 非売品 6コ

プロ野球の試合で使われている試合球です。2022年より包装が青い袋になりました。青い袋のタイプは一般販売されていないので貴重です。ミズノのロゴとNPBのロゴが印字されてます。未開封品を6コセットで送料無料でお送りします。写真に写っているミズノの箱はお付けできません。秋季キャンプや春季キャンプでサインを貰える機会も増えるのでこの機会にぜひ!もちろんプロ野球選手が使っているボールを実際に使ってみても良いと思います。メーカー:MIZUNOミズノ商品名:NPBプロ野球試合球公式球ボールミズノ青袋未開封非売品6コ素材:天然皮革発送はゆうゆうメルカリ便のゆうパケットプラスが基本となります。ご質問、コメントはお気軽にどうぞ♪ご納得の上で、ご購入下さい。#野球#プロ野球#npb#メジャー#mlb#ボール#サインボール#ミズノ#球#公式球#試合球#mizuno#硬式#硬式野球#草野球#支給品#実使用#ジャイアンツ#タイガース



