未開封　郡司裕也　鎌ヶ谷スタジアム限定タオル with C B

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商品詳細
郡司裕也選手とCBの鎌ヶ谷スタジアム限定コラボタオル新品未開封です。商品詳細はhttps://www.fighters.co.jp/news/detail/202300419451.htmlをご覧下さい。鎌スタ限定で通販もしていない商品となります。野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
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