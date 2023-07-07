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未開封　郡司裕也　鎌ヶ谷スタジアム限定タオル with C B
商品番号 B34310921068
商品名

未開封　郡司裕也　鎌ヶ谷スタジアム限定タオル with C B
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

郡司裕也選手とCBの鎌ヶ谷スタジアム限定コラボタオル新品未開封です。商品詳細はhttps://www.fighters.co.jp/news/detail/202300419451.htmlをご覧下さい。鎌スタ限定で通販もしていない商品となります。野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
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