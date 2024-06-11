木彫り 熊 松井梅夫

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商品詳細
木彫りの熊松井梅太郎さんの息子、松井梅夫さんの作品です。足の裏には、洞爺湖・19678月10日・松井梅夫作と彫られています。お尻のあたり、矢印の所が写真のようになってます。(6枚目写真)約30㎝×18㎝×16㎝父からの依頼で出品しています。長期自宅保管にご理解いただける方に。主題···動物素材···木彫
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