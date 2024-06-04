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- adidas 子供用ベンチコート サイズ150 新品未使用タグ付き
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商品詳細
adidas子供用ベンチコートサイズ150新品未使用タグ付き■表記サイズ：150■実寸サイズ：身丈86cm、身幅54cm※素人採寸の為、若干の誤差はご容赦ください。新品未使用タグ付きですが、自宅保管品である事をご理解の上、購入お願いします。発送は、ゆうパック着払いにて。
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