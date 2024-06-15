最終値下げ　ユニクロ　UNIQLO 限定バック　錦織　テニス

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ロゴ入りのスポーツバッグです。数回使用しましたがその後は自宅で保管しておりました。肩紐は使ってませんでしたので、そのままバック内に入れてました。中古商品になりますのでご理解頂ける方はご検討をお願い致します。内側に少し汚れが見られますが綺麗な方だと思いますテニス以外のスポーツにも使えますし、目立ちますよ！シューズが入る場所もあり使い勝手よいです。大きなサイズですので通勤·通学や部活かばん、スポーツジム、ボストンバッグとしていかがでしょうか。多少値下げ交渉します。カラー...ホワイト柄・デザイン...プリント（ロゴなど）素材...エナメル#UNIQLO#ユニクロ#NIKE#テニス#オリンピック#限定#錦織#野球#バスケ#陸上#部活#ボストンバック