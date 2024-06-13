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硬式 テニスガット　YONEXポリツアー ストライク
商品番号 S70226781504
商品名

硬式 テニスガット　YONEXポリツアー ストライク
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

攻めきる、アンリミテッドストライク。【商品名】ヨネックスポリツアーストライクYONEXPOLYTOURSTRIKE240mロール【品番】PTST125-2硬式テニスストリングガット【ゲージ】1.25mm【長　さ】240m【構　造】モノフィラメント【素材】ハイポリマーポリエステル【カラー】アイアングレー（405）、クールブラック（730）残り8回以上は必ずガットを張ることができます。私の感覚では残り10回は張れると思っています。
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