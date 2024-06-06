美品♪Lacoste L20 Rackpack ラコステ テニスバッグ 6本入

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美品の入手は困難な、LACOSTEのテニスバッグです♪新品価格39800円!!!!全力でオシャレ♪テニスコートで目立つこと間違いなし♪ジョコビッチと契約のLACOSTEなので、気分は、ジョコビッチ♪♪♪凄いショットが打てるかも♪迅速丁寧に対応します☆お急ぎの方のため、２４H以内に発送手配致します！送料無料、匿名配送致します♪【商品について】大変人気な商品です。コメント無しで、即購入大歓迎です♪LacosteL20RackpackラコステL206本入スペックラケット・小物を整理する取り外し可能なセパレーター付。シューズ収納スペース付。ラケット6本収納可能。サイズ70×33×42cmカラー：グリーン×ホワイト素材：塩化ビニール樹脂・合成樹脂【付属品】本体のみ※写真に写っているものがすべてになります。【外観の状況】使用感の少なめな美品です♪詳しくは、商品画像でご確認下さい。丁寧に清掃したうえ、アルコールで除菌を行なっています。【保管の状況】暗所にて、大切に保管していました。喫煙者、ペットはいません。【配送の状況】商品は、緩衝材でしっかり丁寧に包んだうえで、ラップで覆った包装にてお送りします。【その他】コメント無しで、即購入大歓迎です♪その他のお買い得な品はこちらです。 → #ぽぬのお店同梱可能な場合、送料分、更にお値引き可能です♪