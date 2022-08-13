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★世界221個限定★　大谷翔平　二刀流回転式ボブルヘッド
商品番号 D23086792333
商品名

★世界221個限定★　大谷翔平　二刀流回転式ボブルヘッド
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 32,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021年に世界221個（シリアルナンバー120）限定で販売していた二刀流回転式ボブルヘッドです。追加販売された二刀流回転式の品物より希少品で、最近は出回りが少ないです。中身確認と撮影のため開封しました。箱や発泡スチロールには、多少ダメージがありますが、品物へのダメージはありません。日本人初のホームラン王に輝き、2度目のMVPも確実視される中、今後の価値は上がる要素しかない状況です。ずっと保管しておきたかった品物ですが、コレクションにしたい方へお譲りします。即購入OK送料無料即日発送可能野球チーム···大リーグ・MLB
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