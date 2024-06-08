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サッカー審判セット
商品番号 A41072841953
商品名

サッカー審判セット
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,400 円
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商品詳細

審判着トップスアディダスSサイズ(168センチ、60キロでちょうど良かったです。)JFAワッペンリスペクトワッペンカードケースレッドカードイエローカード笛　※パンツなし5年ほど前に購入、10回程度の着用笛は不要でしたら省きますカラー...ブラック
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