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ヨネックス　ラケットバッグ　リュック　BAG08AP
商品番号 T55369591334
商品名

ヨネックス　ラケットバッグ　リュック　BAG08AP
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス(YONEX)75THバックパックSBAG08AP・正面ポケット×2・ラケット1本収納サイズ　33×20.5×47cm緑のラインの所にスレがあります。大きな汚れ等は見当たりませんが、見落としがあるかもしれません。中古品ですので予めご了承ください。即購入ok値引き不可
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