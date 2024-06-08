ヨネックス　ラケットバッグ　リュック　BAG08AP

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商品詳細
ヨネックス(YONEX)75THバックパックSBAG08AP・正面ポケット×2・ラケット1本収納サイズ 33×20.5×47cm緑のラインの所にスレがあります。大きな汚れ等は見当たりませんが、見落としがあるかもしれません。中古品ですので予めご了承ください。即購入ok値引き不可
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