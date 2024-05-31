アシックス テニスシューズ COURT FF 2 メンズ 27.5cm

ハードコートを中心としたオールコート用です。日々の練習に対応する耐久性と反射的な動きへのサポート力を追求した、ハードコートをメインとするオールコート用のテニスシューズです。メッシュ素材に樹脂加工を施したアッパー構造により、耐久性と足の動きに対する追従性を両立。ミッドソールには、軽量性とクッション性を兼ね備えるFLYTEFOAM™を採用。アウターソールは、接地面幅を広げることで横方向への安定性を高めています。さらに、前足部とかかと部にGEL™を内蔵することで衝撃緩衝性を高め、スピード感ある動きをサポート。エントリーから試合まで、幅広く活用できる汎用性の高い一足です。数回使用後自宅保管しておりました。まだまだ綺麗な状態です！専用箱はありません。中古品ご理解頂ける方でお願いします。#コートFF2#アシックステニスシューズ#アシックス#オールコートシューズ#テニスシューズサイズ···27〜27.5cm性別···メンズ商品モデル番号…1041A083対応コート···オールラウンド



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