ミズノ MIZUNO 軟式 金属バット VコングJr. 80cm 少年用

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MIZUNO軟式金属バット少年用VコングJr.ミドルバランス【1CJMY118】2022年7月に購入しました。使用期間は半年程度です。小傷と小さな凹みがあります。(お写真5枚目ご参照ください。)中古品ではございますが、まだまだお使いいただけると思います。お子様の成長に伴い、買い替えも多い野球グッズですので、中古でも十分な方、いかがでしょうか。素人保管になりますので、ご理解頂きご購入ください。プチプチに包んで、バット用段ボールに入れての発送になります。●素材：超々ジュラルミン●カラー/サイズ：ブラック/80cm・平均560g●ミドルバランス＜参考＞・購入金額11403円競技の種類···軟式素材···金属バランス・特徴···子供・ジュニア・キッズ用