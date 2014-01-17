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- 2014/15 サッカー日本代表 本田圭佑 ユニフォーム Oサイズ
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商品詳細
2014ワールドカップ、ブラジル大会の本田圭祐のユニフォーム成人男性にも嬉しいOサイズアディダスの正規品です■概要⚫︎青/ブルー●ポリエステル100●中国製●日の丸、エンブレム、パフォーマンスロゴ→刺繍●背番号と名前→プリント■サイズO￼サイズ着丈68身幅52肩幅42袖丈27■状態●パフォーマンスロゴ刺繍にやや汚れ●背面のHONDAにやや色移り※どちらも遠目や暗い所では目立たない程度かと思いますが、ご理解の上でお願いいたしますその他は多少の使用感ありますが目立つ傷や汚れなく、古着に理解ある方なら、全く問題ない範囲の認識です。
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