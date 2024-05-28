阪神 タイガース ユニフォーム 矢野 サイン

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ファンクラブユニフォームに矢野監督のサイン、ラッキーちゃんのサインがあります。矢野監督のサインは本物のですが少し薄いです。また、肩には関西虎党会のワッペン、背中の虎の大きなワッペンの中の虎背中の模様がめくれています。ワッペンしばらくの間貼り付けていますので、角がめくれている部分があります。今、阪神めちゃめちゃ強いですね、私は、訳あって応援にいけませんが、どなたかこれを着て、聖地での応援よろしくお願い致します。サイズＭ−ＬA4サイズに折り曲げで発送します。ワッペン部分も曲がります。ご了承ください。