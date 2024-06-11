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アディダス　アルゼンチン代表　ユニフォーム　短パン　フットボール　SOCCER
商品番号 B15346121665
商品名

アディダス　アルゼンチン代表　ユニフォーム　短パン　フットボール　SOCCER
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,476 円
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商品詳細

サイズ2XOウエスト35-42股上29股下18素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。状態は若干の使用感あり汚れ箇所ありますので画像にてご確認下さい。使用に伴う大きなダメージはありません。セレステ・イ・ブランコアルフレッドダニエルマリオアルマンドホルヘクラウディオガブリエルエルナンロマンセバスティアンチョロインテル会長アリエルフェルナンドエゼキエルカルロスパブロハビエルアンヘルセルヒオレオ
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