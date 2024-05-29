ディズニー ダッフィー風\u0026ミニーマウス キャラクター 被り物 コスプレ

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【即購入OK】【送料無料】【匿名配送】ダッフィーとミニーちゃんの被り物 目がメッシュになっていて見えます。ミニーちゃんは、口も開きます。ダッフィーは、口が開きません。頭がすっぽり入リます。大人でもかぶれます。これからのシーズン ハロウィンのコスプレに…【バラ売り、値引き交渉はご遠慮ください】★値下げ依頼には、お返事を控えさせて頂きます●商品梱包は送料の関係で圧縮する場合がありますので予めご了承下さい。●商品発送は、リサイクルダンボールを使用します。 しっかりと商品状態等の確認をしましたが、素人検品、素人保管の個人出品の為見落としが有るかもしれません。完璧、新品同様を求められる方のご購入はお控え頂ければ幸いです。★【画像が全てです】★その事をご理解下さる方のご購入お待ちしております。メルカリ規約に基づき、コメントやり取り中等でも、先に購入された方が優先になりますことをご了承ください。グッズ種類...コスプレハロウィンディズニーミニーマウスダッフィー仮装パーティー防寒お面くまネズミかぶりもの着ぐるみ