呪術廻戦 一番くじ 夏油傑 フィギュア

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商品詳細
一番くじ呪術廻戦懐玉・玉折～壱～・B賞夏油傑フィギュア・C賞ちょこのっこフィギュア(夏油傑のみ)2点セットのお値段です。未開封ですが、初期傷等神経質な方はご遠慮ください。箱なし(フィギュアのみ)でよろしければ5,555円にお値下げ可その際は手袋をしてお品物に触れます。梱包：プチプチ＋水漏れ対策無言取引ご希望の方(購入後メッセージなしの方)はこちらもメッセージなしの通知のみで対応させていただきます。
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