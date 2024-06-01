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YONEX GEOBREAK 限定 Tシャツ L
商品番号 H12235497882
商品名

YONEX GEOBREAK 限定 Tシャツ L
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックス新作ジオブレイク発売記念の限定Tシャツです。カラーリングもグラフィックもここ最近のヨネックスのウエアの中でも秀逸だと思います。サラサラした素材で着心地も良いです。限定品で人気なので既に完売のお店も多いと思います。サイズはL（ユニ）です。普段SやMサイズの方もオーバーサイズで着てもかわいいと思います。種類···ウェアサイズ···L
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