YONEX GEOBREAK 限定 Tシャツ L

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ヨネックス新作ジオブレイク発売記念の限定Tシャツです。カラーリングもグラフィックもここ最近のヨネックスのウエアの中でも秀逸だと思います。サラサラした素材で着心地も良いです。限定品で人気なので既に完売のお店も多いと思います。サイズはL（ユニ）です。普段SやMサイズの方もオーバーサイズで着てもかわいいと思います。種類···ウェアサイズ···L