SULLO PARM TREE TEE

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【新品未使用品】・カラー:アシッドブルー・サイズ:XL着丈80身幅63肩幅59袖丈27・定価:¥5,720古着屋さんで見るようなちょっとレトロな雰囲気の南国グラフィックを、胸にワンポイント、背中には大胆に配置。ビッグシルエットのボディーは超極厚9.1オンス。そう簡単にはヘタレないシャリ感のあるがっしりとしたアメリカンな生地は、着れば着るほどに馴染み、ヴィンテージ感を味わえます。ルースイソンブラアスレタスボルメgolデュエロボネーラサッカージャンキースージョゴレアドールダウポンチスフィーダケルメノッソブエナビスタデポルテアディダスミズノナイキアシックスなどをお探しの方にお薦めです。