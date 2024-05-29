黒ネコぬい・缶バッジ Collar×Malice カラマリ AGF・冬の市　尊

Collar×Malice(カラマリ)笹塚尊の、AGF2017で販売された黒ネコマスコット(未開封・完品)と、冬の市で販売された缶バッジ(未開封)のセットです。1つの袋にしまい、プチプチ1重にて梱包し、定形外にて発送予定です。値下げ交渉不可、即購入可。プロフィールご一読ください。宜しくお願い致します。



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