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黒ネコぬい・缶バッジ Collar×Malice カラマリ AGF・冬の市　尊
商品番号 R73756546652
商品名

黒ネコぬい・缶バッジ Collar×Malice カラマリ AGF・冬の市　尊
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 6,315 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Collar×Malice(カラマリ)笹塚尊の、AGF2017で販売された黒ネコマスコット(未開封・完品)と、冬の市で販売された缶バッジ(未開封)のセットです。1つの袋にしまい、プチプチ1重にて梱包し、定形外にて発送予定です。値下げ交渉不可、即購入可。プロフィールご一読ください。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/recycling336414.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless754559.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring372796.html

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