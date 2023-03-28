ハッピ＆応援グッズ＆お弁当入れ

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野球チーム...阪神タイガース1.ハッピ フリーサイズ（約身幅62cmx着丈78cm） ロイヤルスイート席限定品、右肩に「和田豊氏」直筆サイン入り（1度着用し洗濯）2.応援グッズ ロイヤルスイート席限定品（写真右）、1度使用3.応援グッズ 甲子園球場で過去に購入（写真左）、1度使用4.お弁当入れ 甲子園球場年間予約席特典、数度使用5.ヘルメット型のグッズ（約13cmx8cm） ロイヤルスイート席でスイーツが盛られてました