ファイターズ　VICTORY　しゃけ丸　金のしゃけ丸　2匹セット　日本ハム

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商品詳細
ファイターズ勝利のときのみ放流されるVICTORYしゃけ丸。成績が悪く今年は残念ながら放流されることが少ないながらも、勝利の際は試合終了前からグッズショップに長蛇の列ができていました汗数量限定なのか並んでも買えないこともあるようです・・・2匹セットで。新品未開封。
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