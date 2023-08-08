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ファイターズ　VICTORY　しゃけ丸　金のしゃけ丸　2匹セット　日本ハム
商品番号 P44790939101
商品名

ファイターズ　VICTORY　しゃけ丸　金のしゃけ丸　2匹セット　日本ハム
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファイターズ勝利のときのみ放流されるVICTORYしゃけ丸。成績が悪く今年は残念ながら放流されることが少ないながらも、勝利の際は試合終了前からグッズショップに長蛇の列ができていました汗数量限定なのか並んでも買えないこともあるようです・・・2匹セットで。新品未開封。
http://narcologia.ru/goods/manufacture710941.html
http://narcologia.ru/goods/Persia107188.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming554092.html
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