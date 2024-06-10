広島東洋カープ　新井選手ユニフォーム28

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商品詳細
野球チーム···広島東洋カープ種類···ユニフォームサイズM広島東洋カープ新井貴浩選手、背番号28時代のユニフォームです。レアです。写真4枚目にあるように、汚れが多少あります。3日ほど応援行くのに着用しました。コレクションとして集めていました。NC.NRでよろしくお願いします。
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