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テニスガット　バボラ エクセル130 硬式テニス マルチフィラメント　2本セット
商品番号 W95833800602
商品名

テニスガット　バボラ エクセル130 硬式テニス マルチフィラメント　2本セット
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 1,558 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DS3様専用種類···テニスガットバボラエクセル130硬式テニスマルチフィラメントブルー12Mカットしたもの、3本セットです。素人保管、簡易包装にて発送なりますので、ご理解いただける方お願いいたします。
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