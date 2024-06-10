阪神　セリーグ優勝記念ビールかけTシャツ　Lサイズ

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガース阪神タイガース優勝記念ビールかけTシャツです。優勝の時嬉しくてネットで購入しました甲子園球場でファンクラブで先に購入できましたので出品させていただきます。転売目的でないので、定価、手数料で送料分はこちら負担で販売させていただきます。よろしくお願い致します。らくらくメルカリ便かゆうゆうメルカリ便のいずれかで早く発送できる方で発送させていただきます。#阪神優勝#阪神タイガース#阪神岡田監督#2023年阪神優勝#セリーグ優勝#リーグ優勝
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