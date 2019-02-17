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マンチェスター・ユナイテッド 09/10ホームユニホーム
商品番号 S66738979000
商品名

マンチェスター・ユナイテッド 09/10ホームユニホーム
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···レッド丈···半袖チーム名/国外···マンチェスター・ユナイテッド09/10ホームレプリカユニホーム　NIKE製リーグ···プレミアリーグサイズ···インポートL身幅　約56cm背番号、背ネームなしコレクションしていたサッカーユニホームです。開封してタグ外してしまっておりますが、新品未着用で暗所で保管しておりました。目立つ汚れなどはありません。写真にてご確認ください。シャツはゆうパケットポストで折り畳んで送ります。身幅は素人採寸ですので多少の誤差がありますことをご了承ください。上記にご理解ある方のみノークレームノーリターンでお願い致します。
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