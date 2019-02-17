マンチェスター・ユナイテッド 09/10ホームユニホーム

カラー···レッド丈···半袖チーム名/国外···マンチェスター・ユナイテッド09/10ホームレプリカユニホーム NIKE製リーグ···プレミアリーグサイズ···インポートL身幅 約56cm背番号、背ネームなしコレクションしていたサッカーユニホームです。開封してタグ外してしまっておりますが、新品未着用で暗所で保管しておりました。目立つ汚れなどはありません。写真にてご確認ください。シャツはゆうパケットポストで折り畳んで送ります。身幅は素人採寸ですので多少の誤差がありますことをご了承ください。上記にご理解ある方のみノークレームノーリターンでお願い致します。



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