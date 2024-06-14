BBM authentic パリーグ打点王記念　浅村栄斗選手直筆サインフォト

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BBMauthenticcollectionの浅村栄斗選手の直筆サインフォトです。パリーグ打点王記念で100個限定で発売された物でシリアルナンバーがあります。証明書がファイルの左に入っています。西武ライオンズ、楽天ゴールデンイーグルス等で活躍ているレジェンド間違いなしの選手です。展示もしておらず暗所保管しておりました。とはいえ一度人の手に渡った物である事をご了承下さい。マイナス評価が多い方と評価が少ない方のご購入はご遠慮下さい。他フリマでも出品中の為売れたら削除致します。(先に売れた方を優先と致します)大事にコレクションしておりましたが引越しの為泣く泣くの出品です。今回で売れない場合は引越しの荷物で持っていくのでもう出品しませんので迷われている方はこの機会をお見逃しなく。他にも野球グッズコレクション大量放出中ですので宜しくお願い致します。※この選手のサインないの？というのがあれば質問から気楽にどうぞスワローズ、ベイスターズ、ジャイアンツ、カープ、タイガース、ドラゴンズ、ホークス、バファローズ、ライオンズ、イーグルス、マリーンズ、ファイターズ直筆 サイン レア タイトル 西武 福岡 ソフトバンク 埼玉 横浜 野球 プロ野球 BBM証明書 山川 外崎 源田 高橋 柳田 千賀 ベストナイン 初ホームラン 初勝利 記念 DeNAプロ 野球 大谷 ホームラン レア 打点王 浅村 貴重