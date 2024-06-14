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BBM authentic パリーグ打点王記念　浅村栄斗選手直筆サインフォト
商品番号 B85127538996
商品名

BBM authentic パリーグ打点王記念　浅村栄斗選手直筆サインフォト
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BBMauthenticcollectionの浅村栄斗選手の直筆サインフォトです。パリーグ打点王記念で100個限定で発売された物でシリアルナンバーがあります。証明書がファイルの左に入っています。西武ライオンズ、楽天ゴールデンイーグルス等で活躍ているレジェンド間違いなしの選手です。展示もしておらず暗所保管しておりました。とはいえ一度人の手に渡った物である事をご了承下さい。マイナス評価が多い方と評価が少ない方のご購入はご遠慮下さい。他フリマでも出品中の為売れたら削除致します。(先に売れた方を優先と致します)大事にコレクションしておりましたが引越しの為泣く泣くの出品です。今回で売れない場合は引越しの荷物で持っていくのでもう出品しませんので迷われている方はこの機会をお見逃しなく。他にも野球グッズコレクション大量放出中ですので宜しくお願い致します。※この選手のサインないの？というのがあれば質問から気楽にどうぞスワローズ、ベイスターズ、ジャイアンツ、カープ、タイガース、ドラゴンズ、ホークス、バファローズ、ライオンズ、イーグルス、マリーンズ、ファイターズ直筆　サイン　レア　タイトル　西武　福岡　ソフトバンク　埼玉　横浜　野球　プロ野球　BBM証明書　山川　外崎　源田　高橋　柳田　千賀　ベストナイン　初ホームラン　初勝利　記念　DeNAプロ　野球　大谷　ホームラン　レア　打点王　浅村　貴重
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