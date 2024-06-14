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YONEXテニスシューズ(ハードコート用)
商品番号 J80245206867
商品名

YONEXテニスシューズ(ハードコート用)
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

性別...メンズ対応コート...ハードサイズ27.0カラーホワイト使用回数は週6を1週間程使いました
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