WCCF FOOTISTA カード　1,100枚以上 キラカード27枚入り

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2001〜2003年、2009〜2011年のWCCFカードです。カードフォルダに入れて保管しておりました為、状態は良好かと思います。当方サッカーやカードゲームについて詳しくない為、ご質問にお答え出来かねることもありますので、予めご了承ください。※バラ売り致しません。※◯◯選手のカード入ってますか？などのご質問はご遠慮くださいませ(＞人＜;)よろしくお願い致します☆