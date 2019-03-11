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- WCCF FOOTISTA カード 1,100枚以上 キラカード27枚入り
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商品詳細
2001〜2003年、2009〜2011年のWCCFカードです。カードフォルダに入れて保管しておりました為、状態は良好かと思います。当方サッカーやカードゲームについて詳しくない為、ご質問にお答え出来かねることもありますので、予めご了承ください。※バラ売り致しません。※◯◯選手のカード入ってますか？などのご質問はご遠慮くださいませ(＞人＜;)よろしくお願い致します☆
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