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WCCF FOOTISTA カード　1,100枚以上 キラカード27枚入り
商品番号 I12852597478
商品名

WCCF FOOTISTA カード　1,100枚以上 キラカード27枚入り
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 2,847 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2001〜2003年、2009〜2011年のWCCFカードです。カードフォルダに入れて保管しておりました為、状態は良好かと思います。当方サッカーやカードゲームについて詳しくない為、ご質問にお答え出来かねることもありますので、予めご了承ください。※バラ売り致しません。※◯◯選手のカード入ってますか？などのご質問はご遠慮くださいませ(＞人＜;)よろしくお願い致します☆
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