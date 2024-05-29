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2021 大谷翔平 A HISTORIC SEASON シルバーコインカード
商品番号 F48897439700
商品名

2021 大谷翔平 A HISTORIC SEASON シルバーコインカード
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 2,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2021大谷翔平AHISTORICSEASONシルバーコインカードです。ロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平選手が一大旋風を巻き起こした2021年を記念して制作されました。これからの活躍でもっと価値が出てくるかと思いますので今のうちにいかがですか？※全商品メジャーリーグベースボール公認のホログラムシールが貼られている正規品です。※MADEINUSA。アメリカTheHighlandMint社製サイズ：約10.2×15.2cmアクリルディスプレイコイン：約φ3.9cmシルバーメッキよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/flight170328.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy336853.html
http://narcologia.ru/goods/calling706350.html
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