2021 大谷翔平 A HISTORIC SEASON シルバーコインカード

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商品詳細
2021大谷翔平AHISTORICSEASONシルバーコインカードです。ロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平選手が一大旋風を巻き起こした2021年を記念して制作されました。これからの活躍でもっと価値が出てくるかと思いますので今のうちにいかがですか？※全商品メジャーリーグベースボール公認のホログラムシールが貼られている正規品です。※MADEINUSA。アメリカTheHighlandMint社製サイズ：約10.2×15.2cmアクリルディスプレイコイン：約φ3.9cmシルバーメッキよろしくお願いします。
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