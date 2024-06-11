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ヨネックスyonex ボルトレイジ7s紅
商品番号 I25908899851
商品名

ヨネックスyonex ボルトレイジ7s紅
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,330 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヨネックスのボルトレイジ7sですベット部分に傷がありますでもまだまだ使えます！ストリングはゴーセンのライジングストームです26ポンドで張ってます弾きがよく船水プロも愛用しています！ラケットケースもおつけします傷等は写真でご確認ください使用期間は一年前に2ヶ月程しようしました
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