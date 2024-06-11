ヨネックスyonex ボルトレイジ7s紅

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商品詳細
ヨネックスのボルトレイジ7sですベット部分に傷がありますでもまだまだ使えます！ストリングはゴーセンのライジングストームです26ポンドで張ってます弾きがよく船水プロも愛用しています！ラケットケースもおつけします傷等は写真でご確認ください使用期間は一年前に2ヶ月程しようしました
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